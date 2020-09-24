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24 Eylül 2020 Perşembe 22:24 | Son Güncelleme:

RTÜK "Kimsesizler" adlı diziyle ilgili inceleme başlattı

RTÜK "Kimsesizler" adlı diziyle ilgili inceleme başlattı
AA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan "Kimsesizler" adlı diziyle alakalı inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"FOX TV'nin 'Kimsesizler' dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır."
<p>Editör: Eda Cabul</p>

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