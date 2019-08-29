RTÜK Başkanı'ndan Faruk Bildirici'ye tepki!

Emine Bulut cinayetinden sonra dizi filmlerin toplum üzerindeki etkileri tekrar gündeme gelmişti. Dün yapılan son RTÜK toplantısında ise FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisine kadına şiddet ve istismar nedeniyle ceza verildi.

RTÜK’e muhalefet kontenjanından seçilen Üst Kurul Üyesi Faruk Bildirici, twitter'dan paylaştığı mesajlarla RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i hedef aldı.



RTÜK Başkanı Şahin ise Bildirici'nin paylaşımlarına tepki göstererek, "Kendisini ciddiyete davet ediyorum" dedi. Şahin şu ifadeleri kullandı: Biz, RTÜK olarak bu yeni seçilen üyemize artık serbest meslek mensubu değil Kamu Kurumu üyesi olduğunu anlatamadık. Kendisini ciddiyete ve asıl işi olan kurum üyeliği yapmaya ve varsa insafa davet ediyorum. RTÜK’ te hiç bir dosya RTÜK Başkanı’nın çekmecesinde beklemez"



Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde kadına karşı şiddet, çocuk istismarı, dezavantajlı grupların korunması ile hayvanlara eziyet konularındaki çalışmalarla da bilinen bir isim.