Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5745
  • 6,2381
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. RTGD'nin Medya Oskarı yine 24 TV'nin oldu 

RTGD'nin Medya Oskarı yine 24 TV'nin oldu 

RTGD'nin Medya Oskarı yine 24 TV'nin oldu 

Her yıl Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından verilen Yılın Medya Oscarları ödüllerini kazanan isimler açıklandı.

24 TV Gece Moderatörü Ardan Zentürk, Cengiz Polatkan Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Bu yıl 41. kuruluş yıldönümünü kutlayan RTGD, 16 farklı kategori ve 3 özel ödül ile toplamda 19 ödül belirledi. 

15 radyo ve televizyon ile 18 gazeteciye verilen ödüller son derece titiz bir süreç sonunda ortaya çıktı. 5 dalda ödüller kadınlara gitti. Ödüller 29 Ağustos Perşembe akşamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle Ankara’da sahiplerini bulacak. 

GEÇEN YIL DA ALDI

RTGD’nin Cengiz Polatkan Özel Ödülü ise 24 TV’ye verildi. 24 Gece Moderatörü Ardan Zentürk bu yılki Cengiz Polatkan özel ödülüne layık görüldü. Cengiz Polatkan özel ödülü geçen yıl da 24’ TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen programı Günün Manşeti’ne verilmişti.  

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burcu Kıratlı'nın kolyesindeki yazı dikkatlerden kaçmadı!
Can Yaman Demet Özdemir'in yaptığını yapmadı
Cansu Dere'den aşk hayatına dair samimi açıklamalar...
Aleyna Tilki trafo kurbanı oldu! Tüm keyfi kaçtı
Sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı

Kütahya´da Meteor Yağmuru

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yürüyüş yapmanın vücudunuza 8 faydası

Kavunun 8 mucizevi faydası