RTGD'nin Medya Oskarı yine 24 TV'nin oldu 

24 TV Gece Moderatörü Ardan Zentürk, Cengiz Polatkan Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Bu yıl 41. kuruluş yıldönümünü kutlayan RTGD, 16 farklı kategori ve 3 özel ödül ile toplamda 19 ödül belirledi.

15 radyo ve televizyon ile 18 gazeteciye verilen ödüller son derece titiz bir süreç sonunda ortaya çıktı. 5 dalda ödüller kadınlara gitti. Ödüller 29 Ağustos Perşembe akşamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle Ankara’da sahiplerini bulacak.

GEÇEN YIL DA ALDI

RTGD’nin Cengiz Polatkan Özel Ödülü ise 24 TV’ye verildi. 24 Gece Moderatörü Ardan Zentürk bu yılki Cengiz Polatkan özel ödülüne layık görüldü. Cengiz Polatkan özel ödülü geçen yıl da 24’ TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen programı Günün Manşeti’ne verilmişti.