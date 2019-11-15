Romandaki ihanete karşılık evi aldı

NESLİHAN KESKİN

İstanbul’da yaşayan 2 çocuk annesi Funda Gümüş (36), yazar Ayşen Ilgın’ın ‘Tüm Yollarım Sana Çıkıyor’ adlı bir romanını okurken tesadüfen eşi Uğur Gümüş’ün kendisini aldattığını öğrendi. İddiaya göre Funda Gümüş ile çocuklarının detaylı şekilde tasvir edildiği romanda evli adamla yazar Ilgın arasındaki yasak aşk anlatılıyordu. Bunun üzerine boşanma davası açarak 100 bin TL tazminat, çocukları için de 3 bin TL nafaka isteyen Funda Gümüş, kitapta elinin terlemesinden, eşinin boyunun uzunluğuna, kullandığı cip ve gittiği kafeye kadar her şeyin anlatıldığını savundu. Eşiyle yazar sevgilisini kendi evinde zina yapmakla da suçlayan Funda Gümüş, televizyondan, avizeye, yerdeki halıdan duvardaki desenli kağıda kadar evin tüm ayrıntılarının romanda yer aldığını öne sürdü. Genç kadın, eşiyle yazar sevgilisinin sosyal medya hesaplarında, aynı yerde ve mekanlarda paylaştıkları fotoğrafları da delil olarak mahkemeye sundu.

BOŞANMAK İSTEYİNCE TEHDİT

Aldatılan Funda Gümüş, boşanmak isteyince eşinin kendisini yüzüne tuz ruhu atmakla tehdit ettiğini öne sürdü. Konuşmak için kahvaltıda buluştuğu kocasının çocuklarının gözü önünde kendisine çay bardağı fırlattığını da belirten genç kadın, “Çaydanlığı kafana dökerim. Seni içtiğin o suda boğarım” sözleriyle psikolojik şiddete maruz kaldığını anlattı. Çiftin boşanmasına hükmeden mahkeme, çiftin daha önce birlikte oturdukları evin de Funda Gümüş’e tahsisine karar verdi. Tarafların birbirlerinden başka herhangi bir tazminat ya da nafaka talebi olmadığı öğrenildi.