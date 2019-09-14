Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Roket yapmayana kız verilmeyecek' demişti... 'Artık uzaya çıkmanız gerekiyor'

'Roket yapmayana kız verilmeyecek' demişti... 'Artık uzaya çıkmanız gerekiyor'

'Roket yapmayana kız verilmeyecek' demişti... 'Artık uzaya çıkmanız gerekiyor'

TEKNOFEST öncesinde 24 TV'nin konuğu olan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST öncesinde söylediğiniz 'Roket yapmayana kız verilmeyecek' sözünden sonra damat adayları kapınızı çaldı mı?' sorusuna, 'Bu yıl başımıza ne geldi? Kızlar erkeklerden daha iyi roket yapıyorlar' cevabını verirken Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise bu anları resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Çıta yükseldi, artık uzaya çıkmanız gerekiyor arkadaşlar" dedi.

TM Dijital Haber Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 17-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek, birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) öncesinde 24 TV'nin konuğu oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, 17-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST öncesinde 24 TV'nin konuğu oldu. Muhabir, Kacır'a, “Geçtiğimiz yıl düzenlenen TEKNOFEST öncesinde söylediğiniz "Roket yapmayana kız verilmeyecek" sözünden sonra damat adayları kapınızı çaldı mı?" sorusunu yöneltti.

Kacır sorunun üzerine, " Evet. Roket yapmayana kız vermeyecekler bu gidişle dedim. Bu yıl başımıza ne geldi? Kızlar erkeklerden daha iyi roket yapıyorlar" cevabını verdi.

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise bu anları resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Çıta yükseldi, artık uzaya çıkmanız gerekiyor arkadaşlar." dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Güney'e kardeş istiyoruz'
Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı olay oldu
İbrahim Kutluay ve arkadaşı panikledi
Ünlü oyuncu köpek saldırısına uğradı
Gülşen estetik mi yaptırdı?
<p>Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP´yi sorumlu tutarak, 3 Eylül´de HDP İl Başkanlığı binası önün

Sanatçılardan ´Diyarbakır Anneleri´ne Destek Ziyareti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Suudi Arabistan'da petrol tesislerine drone saldırısı!

Pülümür Vadisi'ndeki Ağlayan Kayalar ziyaretçi akınına uğruyor