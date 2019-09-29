Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Rize, Trabzon, Artvin... Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı

Rize, Trabzon, Artvin... Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı

Rize, Trabzon, Artvin... Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı

Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç bölgelerde 1 ile 3 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Düşes Meghan'ın nazar boncuğu Kapalı Çarşı'dan
Duygu Sarışın 'Çağatay Ulusoy' sessizliğini bozdu
'Türkiye benim evim'
Jennifer Lopez ve Shakira aynı sahnede 
Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın doğumdan sonraki fit görüntüsünün sırrı belli oldu
<p>İzmir’de yaşayan 46 yaşındaki Ceylan İrdem, 38 yaşına kadar ev hanımlığı yaptı. 8 yıl önce eski e

Sanayinin ´Turbocu Abla´sı Görenleri Şaşırtıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kiracı 40 arkadaşını toplayıp yaptı! Ev sahibi görünce şoke oldu

Dünyanın en tembel insanları