Riskli bölgelerden gelen yolcuya farklı giriş planı

İGA CEO’su Kadri Samsunlu, CNN Türk’te yayınlanan Hakan Çelik’le Hafta Sonu programında, İstanbul Havalimanı’nda alınan önlemleri ve yeni dönemi anlattı. Havalimanından şu anda tahliye uçuşlarının gerçekleştirildiğini belirten Samsunlu, “Kargo uçuşlarımız kesintisiz olarak devam ediyor. Havalimanının Ramazan Bayramı’ndan sonra 28 Mayıs’ta iç hat uçuşlarına açılması hedefleniyor” dedi. Samsunlu, şöyle konuştu:

HİJYEN EKİPLERİ GEZECEK



“Her yolcunun kendi sağlık durumunu bilmesi gerekiyor. Havalimanına normal zamanlamalarla gelinecek. Sosyal mesafe uyarıları tüm alanda var. Yolcuların Kovid-19 kurallarına uygun şekilde terminalde bulunmaları sağlanacak. Alanda dolaşan bir hijyen takımımız olacak. Yemek alanlarında da sosyal mesafenin korunmasını sağlayacağız. Yolcuların güvende hissetmesi çok önemli.”

ADRES BİLDİRECEKLER

Yolcuların gelecekleri yerlerin adresini bildireceğini belirten Samsunlu, “İstanbul Havalimanı’nın büyüklüğü bu süreçte avantaj olacak. Şehirler risk bölgelerine bölünecek. Az riskli bölgelerden gelen yolcularla yüksek riskli yerlerden gelen yolcuların farklı bölümlerden uçmasını sağlayabilecek şekilde terminali düzenleyebiliriz. Havalimanı girişlerine özel dezenfektanlı paspas koyulacak. Bu paspasla virüsün ayakkabıyla taşınımı engellenecek. Tüm terminalde dezenfektan cihazları olacak” dedi.

MASKE VE ELDİVENSİZ GELMEYİN



Samsunlu şunları söyledi: “Terminale giren herkes maske takmak zorunda. Havalimanında maske ve eldiven satışı için belirli noktalar olacak. Ama yolcular maskesiz içeriye giremeyeceği için sadece yedek olarak havalimanından maske ve eldiven temini yapabilirler. Eldiven ve maske olmadan kesinlikle havalimanına gelmeyin.”

YABANCI YOLCULARI TEST YAPARAK ÜLKEYE ALACAĞIZ



Samsunlu, sağlık pasaportu tartışmasına ilişkin de, “Sağlık pasaportunun olumlu bir katkısı olur. Antikor üreten insanlar rahatça seyahat edebilmeli. Sağlık Bakanlığı’ndan test ünitesi kurulması yönünde bir talepte bulunduk. Yurtdışından gelen yolcuların test yapıldıktan sonra ülkeye girmesini önerdik. Bakanlıktan bu konuda olumlu yanıt aldık, test için 24 saatlik bir süre gerektiği bize iletildi” dedi. Samsunlu, havalimanındaki mağazaların açılmasının da yolcu sayısına bağlı olduğuna işaret etti.

İSG: Yolcu yakınları giremeyecek



İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da, 28 Mayıs’ta kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi’nin (İSG) CEO’su Ersel Göral yaptığı değerlendirmede, “Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Sosyal mesafe ve hijyen odaklı olarak yeni bir sisteme geçtik. Terminal binasına maskesiz yolcu alınmayacak. Ayrıca yolcu yakınları terminale kesinlikle giriş yapamayacak. Uçağa ise sadece bebek bakım malzemeleri, laptop ve kadın el çantaları alınabilecek” diye konuştu.

