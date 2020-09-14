Risk grubu için kısıtlama geldi

Erzincan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun, il genelinde salgını önlemek amacıyla dün yaptığı toplantıda sıkı tedbirler alındı. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

TOPLU TAŞIMA DA YASAK



Risk grubundaki vatandaşlar için kısıtlama getirilen diğer iller şöyle: Tunceli: Her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

MARDİN: 10:00-20:00 saatleri haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı.

KONYA: 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkmak yasak.

ANKARA: Market, pazar, düğün, cenaze gibi alanlara girmeleri yasaklandı.

YALOVA: 09:00 - 21:00 saatleri dışında sokağa çıkmaları kısıtlandı.

UŞAK: 14.00 - 19.00 saatleri arasında pazarlara, 07.00 - 10.00 ve 16.00 - 19.00 saatleri arasında toplu taşımaya binemeyecekler.

KOCAELİ: 06:00-10:00 ve 16:00-20:00 saatleri arasında toplu taşıma kullanmaları yasaklandı.

İZMİR: Market alışverişini 10:00-12:00 saatleri arasında yapabilecekler. 10:00-16:00 saatleri arasında toplu taşıma kullanabilecekler.

BURSA: Pazarlara giriş çıkışlar 08:00-14:00 saatleri ile sınırlandırıldı.

‘AMACIMIZ BÜYÜKLERİMİZİ KORUMAK’



Erzincan Valisi Mehmet Makas, “Bu kararlar büyüklerimizi Kovid-19 tehlikesine karşı koruma amaçlıdır. Erzincan’da birlik ve beraberlikle verilecek bu mücadeleyle koronavirüs salgının üstesinden geleceğimize inancım tam. Benin özellikle vatandaşlarımdan istirhamım maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlak suretle dikkat etmeleridir” diye konuştu.