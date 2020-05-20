Risk altındaki sağlık çalışanları endişeli

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)’ın “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Kovid-19 Değerlendirme Anketi”, salgın sürecinde hastalıkla mücadele eden sağlık personelinin psikolojik risk altında olduğunu gösterdi. Sağlık çalışanlarının yüzde 77,2’si Kovid-19 nedeniyle kaygı ve korku hissi duyduğunu ifade ederken, yüzde 4’ü psikolojik destek aldığını belirtti.

ÇOĞU ACİL HİZMETTE



Nisan ayında web tabanlı olarak yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 96,5’inin çalıştığı kurumda Kovid-19 acil/poliklinik hizmeti verilmekteyken, koronavirüs hastalarını doğrudan takip eden sağlık çalışanı oranı yüzde 73. Katılımcıların yüzde 45,6’sı Kovid-19 hastasından sürüntü örneği alma, entübasyon gibi hastayla yakın temas kurulan işlem tecrübesi yaşadığını, yüzde 17,8’i hasta ile maskesiz olarak yakın temas öyküsü olduğunu bildirdi.

ANKET YOL GÖSTERECEK



Anket sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer verilen TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan, “ Anket sonuçları bizlere dernek olarak ne şekilde yardım ve destek sağlayabileceğimiz konusunda yardımcı olacak” dedi.

YÜZDE 43.9’A İNSANDAN GEÇTİ



Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü’nün başkanlığında bir ekip tarafından yapılan araştırma, ‘The New Englahd Journal of Medicine’ dergisinin ön baskısında yayınlandı. Rapora göre;

• Hastaların ortalama yaşı 50. Yüzde 54.7’si erkek.

• Hastalarının yüzde 43.9’unun, virüs taşıyan bir kişiyle temasta bulunduğu ortaya çıktı.

• Son 14 gün içinde yurtdışında olanların oranı yüzde 8,2. En sık görülen semptomlar yüzde 65,7 öksürük, yüzde 49,2 ateş, yüzde 39,6 halsizlik ve yorgunluk olarak saptandı.

• Hiçbir semptom göstermeyen hasta oranı yüzde 5,9 olarak belirlendi.