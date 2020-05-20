Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7973
  • 7,4316
  • 380.298
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Risk altındaki sağlık çalışanları endişeli

Risk altındaki sağlık çalışanları endişeli

Risk altındaki sağlık çalışanları endişeli

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Kovid-19 Değerlendirme Anketi'ne göre, çalışanların 3'te 2'sinden fazlası depresyon açısından risk altında ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)’ın “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Kovid-19 Değerlendirme Anketi”, salgın sürecinde hastalıkla mücadele eden sağlık personelinin psikolojik risk altında olduğunu gösterdi. Sağlık çalışanlarının yüzde 77,2’si Kovid-19 nedeniyle kaygı ve korku hissi duyduğunu ifade ederken, yüzde 4’ü psikolojik destek aldığını belirtti.

ÇOĞU ACİL HİZMETTE

Nisan ayında web tabanlı olarak yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 96,5’inin çalıştığı kurumda Kovid-19 acil/poliklinik hizmeti verilmekteyken, koronavirüs hastalarını doğrudan takip eden sağlık çalışanı oranı yüzde 73. Katılımcıların yüzde 45,6’sı Kovid-19 hastasından sürüntü örneği alma, entübasyon gibi hastayla yakın temas kurulan işlem tecrübesi yaşadığını, yüzde 17,8’i hasta ile maskesiz olarak yakın temas öyküsü olduğunu bildirdi. 

ANKET YOL GÖSTERECEK

Anket sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer verilen TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan, “ Anket sonuçları bizlere dernek olarak ne şekilde yardım ve destek sağlayabileceğimiz konusunda yardımcı olacak” dedi. 

YÜZDE 43.9’A İNSANDAN GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü’nün başkanlığında bir ekip tarafından yapılan araştırma, ‘The New Englahd Journal of Medicine’ dergisinin ön baskısında yayınlandı. Rapora göre;

• Hastaların ortalama yaşı 50. Yüzde 54.7’si erkek.

• Hastalarının yüzde 43.9’unun, virüs taşıyan bir kişiyle temasta bulunduğu ortaya çıktı.

• Son 14 gün içinde yurtdışında olanların oranı yüzde 8,2. En sık görülen semptomlar yüzde 65,7 öksürük, yüzde 49,2 ateş, yüzde 39,6 halsizlik ve yorgunluk olarak saptandı.

• Hiçbir semptom göstermeyen hasta oranı yüzde 5,9 olarak belirlendi. 


Mahmud Abbas: ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekiliyoruz
Bakan Albayrak'tan gençlere çağrı: 'İster lisede ister üniversitede'
Sokağa çıkma yasağı sona erdi
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi belli oldu!
Reklam
UMH güçleri Hafter'in hava savunma sistemini transfer etti

UMH güçleri Hafter'in hava savunma sistemini transfer etti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koca Yusuf olarak bilinen A400M'lerin dünyadaki alternatif bakım merkezi Türkiye oldu

Bu adamın ayak bastığı yer yeşeriyor