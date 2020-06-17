17 Haziran 2020 Çarşamba 16:04 | Son Güncelleme:
Rezalet görüntü: Hiçbir şey yokmuş gibi çalıp oynadılar
Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecine ilişkin uyarılar peşe peşe gelmeye devam ederken, Arnavutköy'de bir düğünde maske ve mesafe uyarılarına kimsenin kulak asmadığı görüntüler pes dedirtti.
Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den.. Son günlerde vaka sayılarında artış yaşanıyor.
Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken yapılan uyarılara aldırış etmeyenler vaka sayılarının artmasına neden oluyor.
Geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy Hadımköy'de açık alanda yapılan düğün şaşkına çevirdi.
Sosyal mesafenin unutulduğu, kimsenin maske takmadığı düğünde, çocukların da çalan müziğe eşlik ettiği anlar görüntülendi.
(DHA)