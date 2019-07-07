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  3. Reyhanlı'daki patlama: 16 gözaltı

Reyhanlı'daki patlama: 16 gözaltı

Reyhanlı'daki patlama: 16 gözaltı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 16 kişi yakalandı.

Önceki gün meydana gelen olayla ilgili araçta bulunanların tüm bağlantılarını araştıran polis, bazı kişilerin irtibatını tespit etti. 

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(AA)

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