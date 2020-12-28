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28 Aralık 2020 Pazartesi 18:50 | Son Güncelleme:

Reyhanlı'da sağlık personelini taşıyan minibüs kaza yaptı

Reyhanlı'da sağlık personelini taşıyan minibüs kaza yaptı
AA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi. Kaza sonucu 8 kişi yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin'de görevli sağlık personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan sağlıkçıları taşıyan minibüs, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolu Akpınar Mahallesi Kavşağı yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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