28 Aralık 2020 Pazartesi 18:50 | Son Güncelleme:
Reyhanlı'da sağlık personelini taşıyan minibüs kaza yaptı
AA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi. Kaza sonucu 8 kişi yaralandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin'de görevli sağlık personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre, Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan sağlıkçıları taşıyan minibüs, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolu Akpınar Mahallesi Kavşağı yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.