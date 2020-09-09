Reyhanlı saldırısı sorumlularından terörist Bayat'ın yakalanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı

Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından terörist Ercan Bayat'ın yakalanması için titiz bir çalışma yürüten hudut birlikleri, bölgede devriyelerin yanı sıra belirli noktalara pusu atarak gizlendi. 'Hudut ihlali yapılacağı'na dair duyum alan askeler, söz konusu bölgeyi mini İHA'larla anbean takip ederek terörist Bayat'ı yakaladı.

AA'da yer alan habere göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın yakalanmasında Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerinin kararlı çalışmasının etkili rol oynadığı öğrenildi.

Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi kategori"de yer alan Bayat'ın yakalanması için sabırla hareket eden Mehmetçik, yanında iki çocuk ile bir kişinin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığını tespit etmesi üzerine hemen harekete geçerek Bayat'ı kıskıvrak yakaladı.

Ercan Bayat Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne, yanındaki çocuklar ise gerekli işlemlerin yapılması için İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.