Reuters duyurdu! İşte Koronavirüsün biteceği tarih
2003 yılında SARS'ı keşfeden Çinli bilim insanı corona virüs salgının Haziran ayı itibariyle sona ereceğini söyledi.
SALGIN HAZİRAN'DA BİTECEK
Reuters'ta yer alan habere göre; SARS'ı şefeden 83 yaşındaki Çinli salgın uzmanı Zhong Nanshan, pandemi ilan edilen corona virüs salgının Haziran ayı itibariyle ortadan kalkacağını umduğunu bildirdi. Nanshan, hastaların tedaviden sonra yeniden corona virüse yakalnma risklerinin düşük olduğunu sözlerine ekledi.