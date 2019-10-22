Resulayn'ın altı köstebek yuvası

Terör örgütünün Resulayn’ın altını örümcek ağı gibi saran tünel sistemi bulundu. İlçenin merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor, ucu ise Türkiye sınırına çıkıyor.

Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip.Tünel, ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip.Her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları var.

TEL ABYAD’DA 2 TANE DAHA

Tel Abyad’da da örgütün, Türkiye’nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazdığı iki tünel ortaya çıkarıldı. Tünelin, 2 kilometrelik uzunlukta, beton bloklarla güçlendirilmiş ve Türkiye sınırına uzandığı görüldü. Tüneldeki yiyecekler ve mayın malzemeleri dikkati çekti.