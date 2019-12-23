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  3. Resulayn'da Mehmetçik halkın yaralarını sarıyor! 'Türk devletinden Allah razı olsun'

Resulayn'da Mehmetçik halkın yaralarını sarıyor! 'Türk devletinden Allah razı olsun'

Resulayn'da Mehmetçik halkın yaralarını sarıyor! 'Türk devletinden Allah razı olsun'

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn kentinde gıda yardımı ve sağlık taramalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Resulayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeli kardeşlerimiz, 'Türk devletinden Allah razı olsun, her şey yolunda' diyerek, teşekkür ediyor" denildi.


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