03 Haziran 2020 Çarşamba 16:22 | Son Güncelleme:
Resulayn'da bombalı saldırı son anda öncelendi
Resulayn'da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li bir terörist ölü ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması;
Resulayn’da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG’li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahale ile bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir.