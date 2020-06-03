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  3. Resulayn'da bombalı saldırı son anda öncelendi
03 Haziran 2020 Çarşamba 16:22 | Son Güncelleme:

Resulayn'da bombalı saldırı son anda öncelendi

Resulayn'da bombalı saldırı son anda öncelendi

Resulayn'da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li bir terörist ölü ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması;

Resulayn’da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG’li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahale ile bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir. 


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