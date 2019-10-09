Resulayn nerede? Suriye Resulayn haritası nasıl?

Resulayn nerede? Sorusu araştırılıyor. Suriye Resulayn haritası nasıl? Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

RESULAYN NEREDE?

Suriye şehridir. Rasüleyn, 360m yükseklikte bulunmaktadır. 55.247 nüfusu barındırmakta olan Rasüleyn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.