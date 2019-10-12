Resulayn haritada nerede, nüfusu kaç? Resulayn son dakika haberleri..
Resulayn haritada nerede, nüfusu kaç? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Fırat'ın doğusundaki teröristlerin temizlenmesi için başlatılan Barış Pınarı Harekatı 4.gününde. illi Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığını duyurdu. Resulayn haritada nerede, nüfusu kaç? diye merak ediliyor. İşte yanıtı..
Resulayn haritada nerede, nüfusu kaç? sorusu vatandaşlar tarafındna merak edilmeye başlad. Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 9 Ekim tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi. Resulayn haritada nerede, nüfusu kaç? diye merak ediyorsanız yanıtı haberimizde..
RESULAYN HARİTADA NEREDE?
Suriye şehridir. Rasüleyn, 360m yükseklikte bulunmaktadır. 55.247 nüfusu barındırmakta olan Rasüleyn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.
RESULAYN SON DAKİKA HABERLERİ
Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezinde meskun mahali kontrol altına altı. Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 9 Ekim tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi.
Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12 Ekim tarihi itibarıyla sabah saatlerinde Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı kaydedildi.
Barış Pınarı Harekatı başladığı günden bu yana 415 terörist öldürülürken, 18 köye girildi..