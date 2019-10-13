Resulayn 68 saatte özgür

TSK ile Suriye Geçici hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı 4’üncü gününe girdi. Şu ana kadar 4 askerin şehit olduğu harekatta 459 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırılarda 18 sivil şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Sivillere yönelik saldırıların ardından teröristlerin bulunduğu alanlar sınır birlikleri tarafından ateş altına alınarak imha edildi. Dün de Tel Abyad çevresindeki köyler tek tek teröristlerden temizlenmeye devam etti. Kurtarılan köy sayısı 18’e ulaştı. Kentin doğusundaki Yabise Köyü’nün kontrolünü sağlayan SMO güçleri, diğer noktaları ele geçirmek için güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi sürdürüyor.

SMO askerleri YPG/PKK’nın lojistik ve ticari faaliyetleri için kullandığı Münbiç’ten Kamışlı’ya kadar uzanan stratejik M4 karayolunu sabah saatlerinde ele geçirdi.

SMO M4 KARA YOLUNDA

Karayolunun askerlerimizin kontrolünde olduğunu bilmeyen YPG/PKK’lı teröristler ise kıskıvrak yakalandı. Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

RESULAYN ARTIK ÖZGÜR

Resulayn cephesinde ise terör örgütü PKK/YPG mevzileri, uçaklarla bombalandı, obüs ve topçu atışlarıyla vuruldu. Ağır makineli silahların bulunduğu teröristlere ait mevziler, imha edildi. Kentin doğusunda yer alan Zorava ile Sanayi mahallelerinde çatışmalar şiddetlendi. Sabah saatlerinde birlikler, Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı, “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı” açıklamasında bulundu. Ayrıca PÖH ve JÖH’lerin meskun mahal operasyonlarını gerçekleştirmek için emir beklediği öğrenildi.

ABD’NİN VERDİĞİ HUMMERLARI BIRAKIP KAÇTILAR

Suriye Milli Ordusu, Resulayn’da YPG’yi uzaklaştırırken; bıraktıkları araçları da ele geçirdi. Bu araçlar arasında Amerikan malı zırhlı Hummerların olması da dikkatlerden kaçmadı. ABD, ‘DEAŞ’la mücadele’ adı altında terör örgütü YPG’ye tırlar dolusu mühimmat ve askeri araç yardımı yapmıştı.

SİVİL KAMUFLAJLA GİZLENİYORLAR

Terörden arındırılan bazı köylerde teröristlerin silahlarını bırakarak kaçtığı tespit edilirken, Telabyad ve Resulayn ilçe merkezindeki PKK/YPG unsurlarının da sivil kıyafetler giyerek iç kesimlere kaçtıkları belirtildi. Örgütün sözde yöneticilerinin ise kaçışları engellemek için teröristleri aileleri ile tehdit ettiği, bazılarını da infaz ederek baskı oluşturmaya çalıştığı öğrenildi.