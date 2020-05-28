Restorasyon tamamlandı! Beyazıt Camii 8 yıl sonra ibadete açılıyor

İstanbul’da “orijinalliğini koruyan en eski selatin camisi” olarak kabul edilen caminin restorasyonu, 48 milyon 899 bin 746 liraya mal oldu.Önceki onarımlarda yapılan çimentolu oluşumlar, yapıya zarar verdiği için kaldırıldı. Kubbelerdeki çatlaklar çelik kuşak ile güçlendirildi.



Caminin 51 parçadan oluşan, bin 784 metrekarelik el dokuması 130 yıllık halısının restorasyonu 2 yılda tamamlandı.