28 Mayıs 2020 Perşembe 02:16 | Son Güncelleme:
İstanbul’da “orijinalliğini koruyan en eski selatin camisi” olarak kabul edilen caminin restorasyonu, 48 milyon 899 bin 746 liraya mal oldu.Önceki onarımlarda yapılan çimentolu oluşumlar, yapıya zarar verdiği için kaldırıldı. Kubbelerdeki çatlaklar çelik kuşak ile güçlendirildi.
Restorasyon tamamlandı! Beyazıt Camii 8 yıl sonra ibadete açılıyor
Sultan 2. Bayezid tarafından 1500-1505 yılları arasında inşa ettirilen Beyazıt Camii, 8 yıl süren restorasyon ve güçlendirme çalışmalarıyla ihya edildi.
İstanbul’da “orijinalliğini koruyan en eski selatin camisi” olarak kabul edilen caminin restorasyonu, 48 milyon 899 bin 746 liraya mal oldu.Önceki onarımlarda yapılan çimentolu oluşumlar, yapıya zarar verdiği için kaldırıldı. Kubbelerdeki çatlaklar çelik kuşak ile güçlendirildi.
Caminin 51 parçadan oluşan, bin 784 metrekarelik el dokuması 130 yıllık halısının restorasyonu 2 yılda tamamlandı.