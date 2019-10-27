Ressam polisin 50'nci sergisi Budapeşte'de
Polis başmüfettişi Ahmet Sula’nın 50. sergisi Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de kapılarını açtı. Çoğunluğu felsefi resimlerden oluşan eserler Yunus Emre Roma Türk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.
Ferenc Zopcsak ve Tamas Rumi’nin eserlerinin de bulunduğu ‘Üç kıta tek hat’ sergisi ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Doha, Dubai, Prizren,
Saraybosna, Tokyo, Roma ve Üsküp gibi şehirlerin ardından yurtdışındaki 10. sergisini açan Sula, Türk dilini ve medeniyetini dünyaya tanıtmak için tarihi misyon üstlenen Yunus Emre Enstitüsü’nün başarısına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
ZAMANLAMASI ANLAMLI
Kültür ve dil akrabalığı olan bir ülkede sergi açmanın çok anlamlı olduğunu belirten Sula,Barış Pınarı Harekatı’na da atıfta bulundu: “Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın başına bela terörizmle mücadele ediyor. Avrupa’da bu mücadeleye ilk desteği Macaristan verdiğinde, ülkem ve kendim adına mutlu oldum.”