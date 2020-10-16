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  • Resmi Gezete'de yayımlandı: Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı
16 Ekim 2020 Cuma 08:15 | Son Güncelleme:

Resmi Gezete'de yayımlandı: Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı

Resmi Gezete'de yayımlandı: Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı
AA

Resmi Gezete'de yayımlanan karar göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken, Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atamalar da gerçekleşti.

Resmi Gezete'de yayımlanan karar göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken, Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.

AA'da yer alan haberde Resmi Gazete'nin yayımlanan bugünkü sayısında yer alan kararda "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4 maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken, Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı" ifadesine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Çalışma Grubu" Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu Üyeliğine Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım getirildi.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Arif Çetin atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına vergi müfettişi Coşkun Çekiciler getirildi.

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