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  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 20 müfettiş yardımcısı alınacak
20 Ekim 2020 Salı 09:49 | Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 20 müfettiş yardımcısı alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 20 müfettiş yardımcısı alınacak
AA

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 20 müfettiş yardımcısı alınacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 20 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 20 müfettiş yardımcısı alımı için yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

Sınav başvuruları, 2 Kasım Pazartesi günü mesai saati sonuna kurumun Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen veya posta aracılığıyla yapılabilecek.

Gerekli şartları taşıyarak giriş sınavına kabul edileceklerin listesi 6 Kasım Cuma günü "www.tkgm.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Yazılı sınav 21 Kasım Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

<p>Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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