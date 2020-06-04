Resmi Gazete'de yayımlandı: Mahkeme kararına rağmen kaldırılmayan içeriklerden doğan mağduriyet giderilecek

Resmi ilan alan gazetelerin internet sitelerinin de Basın Ahlak Esasları kapsamında incelenebilmesine olanak sağlayan karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan karara göre, kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen kaldırılmayan içeriklerden doğan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında Basın İlan Kurumunca işlem yapılabilmesinin önü açıldı.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN İÇERİĞİ KALDIRMAYANA 7 GÜN MÜHLET TANINACAK



Basın Ahlak Esasları’na, ek gösterge uygulamasından yararlanan gazetelerin internet sitelerindeki yayınlar hakkında “içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine yönelik kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde” ilgili içeriğin yayından kaldırılmasına ilişkin yeni bir bend eklendi.

Mahkeme kararına rağmen içeriğin kaldırılmadığının tespit edilmesi durumunda Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca işlem yapılarak mağduriyetin giderilmesi sağlanacak.

Bu kapsamda ilgili gazeteye yedi gün içinde mahkeme kararına konu olan yayının kaldırılması için yazılı uyarı yapılacak. Uyarıya rağmen içeriğin kaldırılmaması durumunda ise Basın Ahlak Esasları hükümleri dairesinde Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca işlem yapılacak.

YASAL DAYANAK OLMADIĞI İÇİN TALEPLERE OLUMLU YANIT VERİLEMİYORDU



Yürürlüğe giren bu karardan önce Basın Ahlak Esasları’na aykırılık teşkil eden internet ortamındaki yayınlara ilişkin olarak 30 günlük başvuru süresi geçtikten sonra, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine dair mahkeme kararı olmasına rağmen kişi veya kurumlarla ilgili içerik yayınlanmaya devam etse bile Basın İlan Kurumuna yapılan başvurular hakkında işlem yapılamıyordu.

Aynı içeriğin gazetenin internet sitesinden çıkarılması ve erişimin engellenmesine ilişkin taleplere kurum herhangi bir yasal dayanak bulunmadığı için olumlu yanıt verilemiyordu.