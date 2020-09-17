  • $7,539
  • 8,9021
  • 470.682
  • 1103.36
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü daha trafiğe açılacak
17 Eylül 2020 Perşembe 11:05 | Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü daha trafiğe açılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü daha trafiğe açılacak
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit-1 Kavşağı arası 19 Eylül Cumartesi günü saat 23.59'da trafiğe açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit-1 Kavşağı arası 19 Eylül Cumartesi günü saat 23.59'da trafiğe açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi'nde Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Sevindikli-TEM İzmit-1 kavşakları hattının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi.

Otoyolun söz konusu kesimi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 23.59'da trafiğe açılacak.

Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.

Söz konusu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasak olarak belirlendi. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.

Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri durumunda Karayolları Genel Müdürlüğünden ve görevli şirketten izin almaları gerekecek.

<p>Gine'de Devlet Başkanı Alpha Conde, Çalışma Bakanı’nı görevinden memnun olmadığı gerekçesiy

Gine lideri, Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında dövdü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Van'da artan vakalar nedeniyle yeni ''Kovid-19'' poliklinikleri açıldı

Şansızlığın bu kadarı da pes dedirtti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.