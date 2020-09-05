Resmi Gazete'de yayımlandı... Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine ek ödeme yapılacak

1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin lira ek ödeme, Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise aylık net 850 lira ek ödeme yapılacak

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