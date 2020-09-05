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  3. Resmi Gazete'de yayımlandı... Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine ek ödeme yapılacak
05 Eylül 2020 Cumartesi 00:23 | Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı... Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine ek ödeme yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı... Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine ek ödeme yapılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme yapılacak. Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme yapılacak.

1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin lira ek ödeme, Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise aylık net 850 lira ek ödeme yapılacak

Ayrıntılar geliyor...

Resmi Gazete'de yayımlandı... Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine ek ödeme yapılacak
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