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  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
23 Ekim 2020 Cuma 10:27 | Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
AA

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 müfettiş yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 15 Hazine ve Maliye müfettiş yardımcısı alımı için sınav yapılacak.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Giriş sınavı için başvurular, 9 Kasım saat 08.30'dan, 18 Kasım saat 18.00'e kadar, Bakanlığın internet sitesi (https://www.hmb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

HES kodu bilgisi kaydedilmeyen adayların başvuruları, sistem tarafından kabul edilmeyecek.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Yazılı sınav, 5-6 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

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