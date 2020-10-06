  • $7,7836
  • 9,178
  • 478.577
  • 1166.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 ildeki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
06 Ekim 2020 Salı 11:47 | Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 ildeki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 ildeki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
AA

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Bayburt, Bartın, Gümüşhane, Uşak, Yalova, Balıkesir ve Ankara'daki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Bayburt, Bartın, Gümüşhane, Uşak, Yalova, Balıkesir ve Ankara'daki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

AA'da yer alan habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bayburt'un merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 2 Doğal Sit Alanı, Bartın'ın Ulus ilçesindeki Ulukaya Şelaleleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Uluköy Çifteköprü, Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Kemiklitepe Fosil Yatakları, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Kız Adası, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri Doğal Sit Alanı, Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Pelitçik Fosil Ormanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

<p>Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasındaki baş başa ve heyet

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İlham Aliyev tarafından kabul edildi

Gram ve çeyrek altın fiyatları: 6 Ekim 2020 canlı, güncel altın fiyatları ne kadar?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.