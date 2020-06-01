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  3. Resmi Gazete'de yayımlandı: 31 Ağustos'a kadar ücretsiz yararlanacaklar
01 Haziran 2020 Pazartesi 01:18 | Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı: 31 Ağustos'a kadar ücretsiz yararlanacaklar

Resmi Gazete'de yayımlandı: 31 Ağustos'a kadar ücretsiz yararlanacaklar

Sağlık personeli misafirhane ve konaklama amaçlı kamu sosyal tesislerinden 31 Ağustos'a kadar ücretsiz yararlanacak.

Sağlık personeline sağlanan misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanma imkanı 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağlamak ve yapılacak çağrılara süratle icabet etmek amacıyla görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan eğitim ve dinlenme tesisleri hariç, misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden yararlanmak isteyen sağlık personeli ile görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere görevlendirilenlere 31 Mayıs'a kadar sağlanan tesislerden ücretsiz yararlanma imkanı, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.


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