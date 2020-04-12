İran'dan riskli korona adımı! Birçok işletme bir ay sonra yeniden açıldı

Bazı milletvekillerinin salgın nedeniyle ülke genelinde karantina uygulama çağrılarına karşın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "çalışanların toplu halde bulunmasını gerektirmeyen işletmelerin gerekli sağlık kurallarına uyarak" faaliyetlerine yeniden başlaması talimatı dünden itibaren başkent Tahran dışındaki eyaletlerde uygulanmaya başlandı.

RİSKLİ İŞLER KAPALI

"Akıllı Sosyal Mesafe Planı" adı verilen plana göre, ülke genelindeki "düşük riskli" iş ve işletmeler faaliyetlerine başlarken, başkent Tahran'daki işletmeler ise 18 Nisan’da açılacak. Açılmasına izin verilen işletmeler sıkı denetimlere tabi tutulacak ve sağlık kurallarına uymadıkları tespit edilen işletmeler ise mühürlenecek. İran Esnaf Odası, önceki günlerde salgın için yüksek risk oluşturan iş ve meslek gruplarını açıkladı. Buna göre, alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, restoranlar, kafeler, yüzme havuzları, saunalar ve güzellik salonları gibi işletmeler yüksek risk grubunda sayılarak, açılmalarına izin verilmedi. Ülke genelindeki devlet kurumlarında görev yapan memurlar için de mesai saatleri 07.00- 14.00 arasında olacak şekilde düzenlendi.

İŞSİZLİK ENDİŞESİ

İran devlet televizyonunun yayımladığı görüntülerde kısıtlamaların kaldırılmasıyla özellikle başkent Tahran'da olmak üzere ülke genelinde bazı noktalarda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. Bu da virüsün daha fazla yayılacağına yönelik endişeleri beraberinde getirdi. Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, uzun süreli tatillerin 4 milyon kişiyi işsiz bırakabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise ülke çapında karantina uygulamasının etkili olmayacağı için uygulanmadığını ifade etti.