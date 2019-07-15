'Reşit bile değilken şehit oldu!'

Bülent ŞANLIKAN

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne atılan bombayla şehit olan 17 yaşındaki Mutlu Can Kılıç’ın ailesi AKŞAM’a konuştu. Anne Yıldız Kılıç ile baba Bilal Kılıç, bir yandan evladının şehit olması nedeniyle gururlu ve başlarının dik olduğunu söylerken diğer taraftan da kalplerinde büyük evlat acısı yaşadıklarını anlattı. 8 yıl çocuklarının olmadığını ve özlemle geçen yıllarının ardından Mutlu Can’ın dünyaya geldiğini belirten Bilal Kılıç, şunları anlattı:

ACI DENİZİNDE KAYBOLDUK

“Oğlum çok vefakâr ve cefakâr bir çocuktu. Garsonluk yaparak aile bütçesine katkı sağlıyordu. Bir taraftan da okuyordu. Daha 17 yaşındaydı. Çocuk sayılırdı. Reşit bile değildi. Şehit olduğundan bu yana ona duyduğumuz özlemi anlatmamız mümkün değil. Yemek masasına her oturduğumuzda bir sandalyenin boş durması tarifi imkânsız bir acı bizler için. 8 yıl çocuğumuz olmadı. Çocuk özlemiyle geçen yılların ardından dünyaya gelmesi bizi mutluluğa boğdu. Yokluğuyla ise adeta acı denizinde kaybolduk. Ekranlarda Dünya Çocuk Günü ile ilgili haberleri izlerken gözlerimiz doldu. Vatan millet sevgisi çok yüksek bir çocuktu. Alçakların attığı bomba benim oğlumla aracın arasına düştü. Maalesef şehit düştü. Oğlumun elinde ne silah vardı ne de herhangi bir alet. Kalbinde vatan sevgisinden başka hiçbir şeyi yoktu. Oğlum vatan, bayrak ve şeref uğruna şehit oldu. Bu duygu bizi başımızı dik tutuyor. Oğlumuzun şerefiyle başımız dik Allah’a şükürler olsun. 15 Temmuz hainlerinin davalarına katılıyorum. Adamlar üç maymunu oynuyor sürekli. En ağır şekilde yargılanmalarını istiyorum.”