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  3. Rengi değişiyor, ağır kokular yayılıyor... Kırklareli'nde esrarengiz olay

Rengi değişiyor, ağır kokular yayılıyor... Kırklareli'nde esrarengiz olay

Rengi değişiyor, ağır kokular yayılıyor... Kırklareli'nde esrarengiz olay

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Teke Deresi'nde esrarengiz bir olay yaşandı. Ağır kokular yayılan derenin rengi değiştiğini gören vatandaş, yetkililerden yardım bekliyor.

Derenin, Hazinedar köyünden geçtiği alanda su gri ve beyaz renk aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, derede incelemede bulunarak sudan numune aldı.

Köy muhtarı Yusuf Yaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derenin renginin belirli aralıklarda değiştiğini söyledi. Derede kokunun da oluştuğunu ifade eden Yaşa, yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

Köy sakinlerinden Aykut Yavuz da dereden ağır koku yayıldığını aktararak, buna çözüm bulunmasını istedi.


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