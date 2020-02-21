Rengi değişiyor, ağır kokular yayılıyor... Kırklareli'nde esrarengiz olay

Derenin, Hazinedar köyünden geçtiği alanda su gri ve beyaz renk aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, derede incelemede bulunarak sudan numune aldı.

Köy muhtarı Yusuf Yaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derenin renginin belirli aralıklarda değiştiğini söyledi. Derede kokunun da oluştuğunu ifade eden Yaşa, yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

Köy sakinlerinden Aykut Yavuz da dereden ağır koku yayıldığını aktararak, buna çözüm bulunmasını istedi.