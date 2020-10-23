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23 Ekim 2020 Cuma 09:04 | Son Güncelleme:

Remdesivir koronavirüs tedavisi için FDA onayı alan ilk ve tek ilaç oldu

Remdesivir koronavirüs tedavisi için FDA onayı alan ilk ve tek ilaç oldu
DHA

Koronavirüs tedavisi için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alan ilk ve tek ilaç remdesivir oldu.

Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmak üzere ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay alan ilk ilaç remdesivir oldu.

DHA'da yer alan habere göre, Gilead Science tarafından üretilen antiviral ilaç remdesivirin koronavirüs tedavisinde kullanılmasına FDA resmi onayı verdi. Böylece remdesivir koronavirüs tedavisi için FDA’dan onay alan ilk ilaç oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Remdesivir ABD'de onaylanmış ilk ve tek koronavirüs tedavisi” ifadesine yer verildi.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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