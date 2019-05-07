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  3. Rekabet Kurulundan Boydak, Boytaş ve Yön Pazarlama'ya soruşturma açıldı

Rekabet Kurulundan Boydak, Boytaş ve Yön Pazarlama'ya soruşturma açıldı

Rekabet Kurulundan Boydak, Boytaş ve Yön Pazarlama'ya soruşturma açıldı

Rekabet Kurulunca, Boydak Holding, Boytaş Mobilya ve Yön Pazarlama hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Bellona markalı ürünlerin yeniden satış fiyatının tespit edilerek ilgili kanunun ihlal edildiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu Danıştayın kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, söz konusu uygulamalar incelenerek soruşturma açılmaması yönünde karar alınmış ancak bu karar Danıştay 13. Dairesince iptal edilmişti.

Bu nedenle dosyada yer alan bilgi ve belgeleri müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, Boydak Holding AŞ, Boytaş Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ ile Yön Dayanıklı Tüketim Malz. Paz. San. ve Tic. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

(AA)

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