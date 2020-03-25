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  3. Rekabet Kurulu: Virüs fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız

Rekabet Kurulu: Virüs fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız

Rekabet Kurulu: Virüs fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız

Son Dakika Haberleri.. Rekabet Kurulu Başkanı Küle, "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz." dedi.

Rekabet Kurulu Başkanı Küle, "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz." dedi.

Küle, "Yarın yapacağımız Kurul toplantımızda yaş meyve-sebze fiyatlarıyla ilgili soruşturmamızı görüşüp, karara bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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