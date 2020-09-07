07 Eylül 2020 Pazartesi 19:35 | Son Güncelleme:
Reina saldırısı davasında karar... Saldırgan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika Haberleri.. Reina saldırısı davasında saldırgan Abdülkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Reina saldırısı davasında saldırgan Abdülkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız