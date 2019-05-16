Reina saldırısı davası: Teröristin karısı ve birlikte yaşadığı kadın tahliye edildi

DURUŞMADA TALEPLER ALINMIŞ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmaya aralarında Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 19 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Bazı sanıklar SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, duruşmada 6 tercüman da hazır bulundu. Duruşmada gün boyunca sanıkların ve avukatların tahliye talepleri alındı. Mahkeme heyeti, Abdulkadir Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ve birlikte yaşadığı Tene Traore tahliyesine karar verdi. Davada tutuklu sanık sayısı 18'e düştü. Duruşma 8 Ağustos'a ertelendi.

İDDİANAME

Ortaköy'de Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Öte yandan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında "Örgüt üyeliği","Anayasayı ihlal", "Adam öldürme", "Adam öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından iddianame düzenlenmiş, davada sanık sayısı 58'e yükselmişti.