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  3. Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Regaip (Regaib) Kandili ibadetleri

Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Regaip (Regaib) Kandili ibadetleri

Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir" İşte Regaip (Regaib) Kandili ibadetleri

Regaib Kandili ibadetleri Müslümanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Kardeşlik iklimin dört bir yanı sardığı, manevi yenilenme ve arınma mevsimi olan üç aylar 25 Şubat'ta başladı. Üç ayların ilki olan recep ayı içerisinde Regaib Kandili idrak edilecek. Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen Regaib Kandili bu yıl 27 Şubat'a denk geliyor. Haberimiz içerisinden kandilde yapılacak ibadetlere ulaşabilirsiniz.

Regaip Kandili’nde yapılması gerekenler araştırılan konulara arasında yer alıyor. Regaip Kandili ibadetleri nelerdir? Müslümanların heyecanla beklediği üç aylar 25 Şubat’ta başladı. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili idrak edilecek. Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen Regaib Kandili ibadetleri haberimizde sizlerle.


Regaip Kandili’nde yapılması gerekenler araştırılan konulara arasında yer alıyor. Regaip Kandili ibadetleri nelerdir? Müslümanların heyecanla beklediği üç aylar 25 Şubat’ta başladı. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili idrak edilecek. Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen Regaib Kandili ibadetleri haberimizde sizlerle.

REGAİP KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

1- Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaip Kandilinin öncesinde yani Perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir.

2- KAZA NAMAZI VE NAFİLE NAMAZ KILMAK

En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

3- KUR’ÂN-I KERÎM OKUMAK

Allah dostları Regaip Gecesi’nde çokça Kur’ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

4- TEVBE İSTİĞFAR ETMEK

Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

 15- Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va"z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

16- O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.


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