Recep İvedik 5 konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 6 ne zaman çıkacak?

Recep İvedik 5, TV'de ilk kez bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak. Recep İvedik 5, bu akşam TV izleyicileri ile buluşacak. Şubat ayında vizyone giren Recep İvedik 5'i sinemada izleme şansı bulamayanlar ile sinemada izleyip tekrar seyretmek isteyenler saat 21:00'de ekran karşısına geçecek. Filmi izlemek isteyenler "Recep İvedik 5 konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorusunun yanıtı araştırıyor. Aynı zamanda Recep İvedik 6 ne zaman çıkacak? sorusunu da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Recep İvedik film serisi hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

RECEP İVEDİK 5 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek ona yardım etmek ister. Şoför İsmet’in son görevini yerine getirmek üzere Nurullah’ı da yanına alarak yola çıkarlar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır.

Spor organizasyonuna katılacak ekibin başına gelen talihsiz olay sonucu işler karışırken Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince birbirinden komik durumlar ortaya çıkar.

Şahan Gökbakar’ın yarattığı Recep İvedik karakterinin beşinci macerası yine birbirinden eğlenceli olaylarla bezenmiş eşsiz bir komedi olarak seyircisiyle buluşuyor.

RECEP İVEDİK 5 OYUNCULARI

RECEP İVEDİK : Şahan Gökbakar

AKİF : Orkan Varan

KAFİLE BAŞKANI : Deniz Ceylan

RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Recep İvedik serisinin sonuncusu Recep İvedik 6, 8 Kasım 2019'da vizyona girecek.

RECEP İVEDİK HAKKINDA

Şahan Gökbakar tarafından yaratılan Recep İvedik karakteri, ilk defa 2005 yılında Dikkat Şahan Çıkabilir adlı televizyon programında izleyiciyle buluşmuştur. 2008 yılında vizyona giren ilk film 4.301.693 kişi tarafından izlenerek Türk sinema tarihi rekorunu kırmıştır. 2009 yılında gösterime giren Recep İvedik 2 filmi 4.333.144 kişi tarafından izlenerek bu rekoru geliştirmiştir. Çekimleri Maldivlerde gerçekleştirilen Recep İvedik 4, yeni bir rekora imza atarak 7.369.098 kişi tarafından izlenmiştir.

Kırılması güç bu rekor, 2017 yılında vizyona giren ve 7.437.050 kişi tarafından izlenen Recep İvedik 5 tarafından tekrar kırılmıştır. Recep İvedik efsanesi ülke sınırları dışında da sayısız başarıya imza atarak halen yurt dışında en çok izlenen Türk filmidir. Serinin tümü tüm filmleri dünyada yaklaşık 30 milyon sinema seyircisine ulaşmış olup, son filmi Recep İvedik 5 tüm zamanların en çok izlenen ve en yüksek hasılata sahip olan film olma özelliğini elinde tutmaktadır.