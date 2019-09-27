Reasürans nedir? Reasürans ne demek? Türk Reasürans Anonim Şirketi kuruldu!

Reasürans nedir? sorusu arama motorunda hızla aranmaya başladı. Türk sigorta sektörünün büyümesine katkı sağlamak ve sigorta piyasasının reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak adına Türk Reasürans AS¸ kuruldu.Doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini üstlenecek olan Türk Reasürans AŞ’nin maliyet avantajı yaratması ve havuza yerli reasürans kapasitesi sağlaması planlanıyor. Haberi gören vatandaşlar Reasürans nedir, Reasürans ne demek? diye araştırıyor. İşte yanıtı..

REASÜRANS NEDİR?

Reasürans; daha önce sigorta ettirilmiş riskin, belirli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta ettirilmesidir. Sigorta şirketleri, teminatını vermiş oldukları risklerin aynı zamana gelmesi olasılığından dolayı hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans ya da başka bir deyişle mükerrer sigorta yaptırırlar. Bu sayede sigorta şirketleri, üzerinde bulunan riskleri diğer sigorta şirketleriyle paylaşarak güvenli alanda kalabilmektedir.

TDK'ya göre reasürans kelimesinin anlamı ise şöyle; Bir sigorta ortaklığının sigorta ettiği paranın bir bölümünü, olabilecek zarara karşı, başka bir ortaklığa yeniden sigorta ettirmesi işi.

REASÜRANS NASIL İŞLER?

Reasüransın gerçekleşmesi için ilk önce sigortalı ile sigortacı arasında bir poliçe olması ve bir rizikonun gerçekleşmesi gerekmektedir. Daha sonra da sigortacının bu sigorta akdinden dolayı yüklendiği rizikonun gerçekleşmesi halinde uğrayacağı zararı tazmine yönelik ikinci bir akdin varlığı gerekmektedir. Sigortacı ile onun uğrayabileceği zararı tazmin yükümlülüğü altına giren diğer sigortacı arasındaki bu ikinci akit, bir reasürans akdidir. Sigortacı ile onun uğrayabileceği tazminin yükümlülüğü altına giren diğer sigortacıya, yani reasürans işlemini gerçekleştiren sigortacıya reasürör denmektedir.

REASÜRANS'A NEDEN GEREK DUYULUR?

Sigorta kapsamına artık hemen hemen her şey girmektedir. Menkul değerlerden, taşınmazlara kadar hatta insan vücudunda ki organlara kadar her şey sigortalanabilmektedir. Durumu böyle olunca bazı risklerin gerçekleşmesi durumunda ciddi sonuçlar doğmaktadır. Reasürans işlemi sayesinde tüm bu riskler bölüştürülmekte ve ortaya çıkan ciddi sonuçlar daha kolay çözülmektedir.