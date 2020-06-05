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  3. Rasulayn'da terör saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti!
05 Haziran 2020 Cuma 20:28 | Son Güncelleme:

Rasulayn'da terör saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti!

Rasulayn'da terör saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti!

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti 5 sivil de yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgalini sürdürdüğü Ayn isa ve Tel Temir bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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