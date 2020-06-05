Rasulayn'da terör saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti!

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.



AA'nın aktardığı habere göre, saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti 5 sivil de yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.



Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.



Terör örgütü YPG/PKK işgalini sürdürdüğü Ayn isa ve Tel Temir bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.