Rastgele katliam

Soner KAN

Adana Yüreğir’de dün sabah psikolojik sorunları olan Güçlü Doğan T., otomobiliyle mahalleye çıkıp önüne gelen herkese ateş etmeye başladı. Saldırgan önce kucağında ve arkasında iki çocuğu bulunan motosikletli Hayati Özkaya’ya defalarca ateş etti. Genç adam olay yerinde ölürken, çocukları şans eseri kurtuldu.

önüne çıkana mermi

Arabadaki caninin olay yerindeki bir berbere de ateş ettiği, daha sonra mahallede önüne çıkan herkese ateş ederek 500 metre uzaklıktaki kahvehaneye vardığı öğrenildi. Araçtan inip kurşun yağdırarak kahvehaneye giren saldırgandan kaçamayan işletmeci Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu mermilerin hedefi olunca yaşamını yitirdi.

Kurşun bitince kaçtı

Mermisi biten ve otomobiliyle kaçan saldırgan kısa süre sonra yakalandı. Bir süre önce astsubayken ordudan atıldığı öğrenilen Güçlü Doğan T.’nin eşi ve çocukları tarafından da terk edildiği, psikolojisi bozulan zanlının bazı akşamlar havaya ateş ettiği; sokaktaki çocuklarla bile tartıştığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen cani tutuklandı.