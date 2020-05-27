27 Mayıs 2020 Çarşamba 01:36 | Son Güncelleme:
Rastgele ‘havlu ser' dönemi bitti! Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne normalleşme ayarı
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ‘yeni normal' kapsamında plaja rastgele havlu serip güneşlenme ya da denize girme dönemi tarih oldu.
Sahilin halk plajı bölümünde sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Her alan 3 kişiyle sınırlandırıldı. 9 metrekarelik alanda şezlong, şemsiye ve masayı kullanan tatilci ayrıldıktan sonra alan dezenfekte edilecek ve 20 dakika süresince yeni bir kişi alınmayacak.
Plaja giriş ve çıkışlarda farklı yerlerden olacak. Soyunma kabinlerinin ve duş alanların olduğu yerlere de sosyal mesafe şeritleri çekildi. Öte yandan plajda artık sigara içmek de yasaklandı.