Rastgele ‘havlu ser' dönemi bitti! Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne normalleşme ayarı

Sahilin halk plajı bölümünde sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Her alan 3 kişiyle sınırlandırıldı. 9 metrekarelik alanda şezlong, şemsiye ve masayı kullanan tatilci ayrıldıktan sonra alan dezenfekte edilecek ve 20 dakika süresince yeni bir kişi alınmayacak.

Plaja giriş ve çıkışlarda farklı yerlerden olacak. Soyunma kabinlerinin ve duş alanların olduğu yerlere de sosyal mesafe şeritleri çekildi. Öte yandan plajda artık sigara içmek de yasaklandı.