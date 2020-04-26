Rasim Öztekin İsmail Dümbüllü'nün kavuğunu ne zaman, kime devredecek? Rasim Öztekin kimdir, kaç yaşında?

Rasim Öztekin İsmail Dümbüllü’nün kavuğunu ne zaman, kime devredecek? sorularının yanıtı gündem konusu oldu. Rasim Öztekin Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunu Ferhan Şensoy'dan devralmıştı. Öztekin, geçtiğimiz akşam Hülya Koçyiğit’in ‘Film Gibi Hayatlar’ isimli programında kavuğu kime vereceğini açıkladı. Rasim Öztekin kimdir? sorusunun yanıtı ve hayatına ilişkin bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

RASİM ÖZTEKİN KAVUĞU KİME DEVREDECEK?

Rasim Öztekin geçtiğimiz akşam Hülya Koçyiğit’in ‘Film Gibi Hayatlar’ isimli programına konuk oldu. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunu Ferhan Şensoy'dan devralan Öztekin programda, Hasan Efendi'den günümüze gelen kavuğu genç nesle teslim edeceğini söyledi. Rahatsızlığından dolayı canlı performans sergileyemeyen Rasim Öztekin, “Kavuğu aldın madem, niye oynamıyorsun?’ diyorlar. Oynayamıyorum. Çünkü sağlığım el vermiyor. Bu nedenle kavuğu genç bir arkadaşa devredeceğim” ifadelerini kullandı. Rasim Öztekin, programda geçmiş günlere de değinerek, Erol Günaydın'la baba oğul gibi olduklarını ve yaşlandıkça kendisini Erol Günaydın'a benzetmeye başladığını aktardı.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin 14 Ocak 1959’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk eğitim ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla tiyatroya başladı. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı.

1992 - 1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’ de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de oldukça fazla bir şekilde rol aldı.

İSMAİL HAKKI DÜMBÜLLÜ KİMDİR?

Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi, ortaoyunu ve tuluat ustası İsmail Hakkı Dümbüllü, 1897’de Üsküdar’da doğdu. Babası II. Abdülhamid’in silahtarlarından Zeynel Abidin Efendi’ydi. 30 yaşına kadar Kel Hasan’ın yanında çalıştı, ardından Şehzadebaşı Tiyatrosu’na geçti. Geleneksel kavuğu, Kel Hasan’dan aldı. Kendisi de bu kavuğu Münir Özkul’a devretti.

Kel Hasan’dan öğrendiklerini kendi kişiliğiyle birleştirerek oluşturduğu ‘Dümbüllü Tarzı’nı hem sahnede, hem de perdede sergilemeyi sürdüren oyuncu, Nasreddin Hoca ile özdeşleştirilir.