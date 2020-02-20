Rami Kışlası'na inşa edilen kütüphane ne zaman açılıyor? Rami Kışlası nerede?

Başkan Erdoğan, İstanbul'a kütüphane müjdesini verdi. Başkan Erdoğan; "Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi yakında milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi. Rami Kışlası nerede? Rami Kışlası'na inşa edilen kütüphane ne zaman açılıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başladı. Detaylar haberimizde...

Başkan Erdoğan'ın açıklaması

"İnşallah gençlerimiz bu mekânda, hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendirecekler. Kütüphanemizle ilgili detayları, biraz önce filmimizde hep birlikte izledik. Gerçekten Millet Kütüphanemiz tam bir külliye olarak hizmet verecek. Burasını, sadece kitap raflarının dizili olduğu bir mekân değil, aynı zamanda ilim erbabını buluşturan bir ilim merkezi, bir kültür merkezi olarak tasavvur ettik. Öncelikle Ankara’mız, sonra tüm Türkiye için. Bir benzerini de İstanbul’da inşa ediyoruz.

Kitap kültürü etrafında çalışmaların icra edileceği, ilim meclislerinin toplanacağı bir mekân olarak inşa ettik. Araştırmak, okumak, yazmak, ders çalışmak için buraya gelen tüm misafirlerimize, günün 24 saati, az önce söylediğim gibi çay-kahvesinden simidi ve kekine kadar tüm hizmetler ücretsiz olarak sunulacak. Kütüphanemize, yeni kimlik kartları sistemi okutularak doğrudan giriş yapılacak.

Rami Kışlası’na inşa edilen kütüphane yakında hizmete girecek

Gençlerimizin teknoloji alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak üzere kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyelerinden biri de kütüphanemizde faaliyet gösterecek. Öyle zannediyorum ki, burası İstanbul’u kıskandıracak bir kütüphane olacak. Ama İstanbullular da üzülmesin. İnşallah Rami Kışlası’na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız. "

RAMİ KIŞLASI NEREDE?

Rami Kışlası İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi'nde yer alıyor.

RAMİ KIŞLASI HAKKINDA

Rami Kışlası İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi'nde bulunan geçmişi 250 yıldan fazla olan tarihi bir yapıdır.Eyüp –Rami sınırları içinde bulunan Rami Kışlası ya da arşiv kayıtlarındaki adıyla “ Rami Çiftliği Kışlası “ ilk kez III. Mustafa döneminde yaptırılmıştır.

İstanbul'un göbeğinde, 220 bin metrekare araziye sahip olan kışlayı teslim alan İstanbul Belediyesi, önce kışlanın dev binasını kültür merkezi, askerlerin talim yaptığı büyük araziyi de park, yüzme havuzları, futbol, basket vb. spor alanları yapmak üzere projeler hazırladı. Fakat, İstanbul'un nefes alacağı, Gülhane Parkı gibi yeni bir dinlenme ve istirahat alanı olması şartıyla belediye devredilen Kışlası'yı 1986 yılında dönemin Belediye Başkanı Bedrettin Dalan geçici olarak gıda toptancılarına tahsis etti. Tarihi binada Uzunca bir süre gıdacılar bulunmuştu.