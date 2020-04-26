Ramazan şerbeti tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evde Ramazan şerbeti tarifi ve yapılışı sizlerle…

Ramazan şerbeti tarifi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Osmanlı Dönemi’nden bu yana özellikle Ramazan aylarında tercih edilen Ramazan şerbeti uzun geçen oruç günlerinde ferahlatıcı etki yaratıyor. Mevsimine göre şerbet meyveleri tercih edilebilir. İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan şerbeti tarifi nasıl yapılır? Evde Ramazan şerbeti tarifi ve yapılışı sizlerle…

RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 litre su

1 çay bardağı hibiskus

2 adet elma

1 adet portakal

1 adet çubuk tarçın

1 çay bardağı ıhlamur

1 çay bardağı şeker

RAMAZAN ŞERBETİ YAPILIŞI

Öncelikle elma ve portakalın kabukları soyulmadan doğranır. Daha sonra derin bir tencereye ıhlamur ve tarçın haricinde tüm malzemeler konur ve 30 dakika kaynatılır.

Ocağın altı kapatılıp ıhlamur ve tarçın eklenir. İçecek süzgeçten geçirilip soğuması için buzdolabına kaldırılır.

Afiyet olsun.

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