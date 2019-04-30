Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu? İstanbul'da pide ne kadar, işte il il pide fiyatları!

Ramazan ayına sayılı günlerin kalması ile birlikte Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı merak edilmeye başlandı. 'Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu?' sorunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. İstanbul'da pide ne kadar? bu sorunun yanıtını Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı verdi. Halil İbrahim Balcı az önce yaptığı bir açıklamada Ankara'da 300 gr pidenin fiyatını 2,5 TL, İstanbul'da ise 300 gr pidenin fiyatının 3 TL olduğunu belirtti. İşte, il il ramazan pidesi fiyat listesi... Ramazan pidesi fiyatları haberimizin içerisinde yer alıyor...

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçen yıl Ankara’da 275 gramı 2 liradan satılan sade Ramazan pidesinin, bu yıl hem gramajı hem de fiyatı artırıldı. Yani Ankara’da bu yıl 300 gram sade pide 2.5 liradan satılacak.

İSTANBUL'DA PİDE NE KADAR?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı az önce yaptığı açıklamada İstanbul'da pide fiyatını 3 TL olarak belirtti. Balcı açıklamasında yumurtalı bol susamlı bir pidenin fiyatının 10 TL'nin üzerinde olmayacağını da açıkladı.

RAMAZAN ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Müslüman alemi için eşsiz öneme sahip olan Ramazan ayında oruç tutmakla ilgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:" Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır." Ayrıca iftar saati edilen duanın Allah katından geri çevrilmeyeceğini ve kabul edileceğini bildirir.

RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanlar tutukları oruşların mükafatını almak için kıyamet gününde Allah’ın huzuruna vardığında en büyük huzuru tatacaklardır. Peygamberimiz ramazan oruç tutmanın önemi noktasında şöyle buyurmaktadır:” Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeride Allah’a kavuştuğu zamandır.” İftar vaktinde edilecek duaların geri çevrilmeyeceğini, Allah tarafından kabul edileceğini Peygamber efendimiz müjdelemiştir.

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında birçok hadsi şerif vardır. Bunlardan birisinde Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teala, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:’ Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.’ Sonra der ki: ‘ Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu birşey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.’ Bu davetten yer ağarana kadar devam eder.”

Ramazan’da bir farzı eda etmek ise Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay mü’minin rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır.

Ayrıca Ranazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

Peygam efendimiz bir hadisinde oruçluyken nasıl davranılacağına istiaden şöyle; “ Oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edipte kem söz söylemeyin. Birisi size sataşacak olursa veya dalaşacak olursa ben oruçluyum deyin.” buyurmuştur.