Ramazan orucu 2019 ne zaman başlıyor? Ramazan orucu ne zaman, hangi gün tutulacak?

“Ramazan orucu ne zaman, hangi gün tutulacak?” sorusu araştırılıyor. Ramazan orucu ne zaman başlıyor? Ramazan kelimesi, güz mevsiminin başında yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur anlamındaki ramadan kelimesinden türetilmiştir. Bu yağmur, yeryüzünü yıkayıp temizlediği gibi Ramazan ayı da iman edenleri temizler. Günahlarının affolunmasını uman birçok vatandaş bu ayı bolca ibadet ile geçirecekler. Bu yıl mübarek ay 29 gün sürecek. İlk oruç 6 Mayıs günü tutulacak. İlk teravih namazı 5 Mayıs akşamı kılınacak. Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Ardahan ve Iğdır'da saat 03.13'te yaşanacak, ilk iftarın ise saat 19.06'da Hakkari'de açılacak.

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ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayında ilk oruç 6 Mayıs günü tutulacak.

İSTANBUL’DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

İstanbul’da ilk sahur 04:09’da olacak.

İSTANBUL’DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul’da ilk iftar 20:12’de olacak.

ANKARA’DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara’da ilk sahur 03:58’de olacak.

ANKARA’DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara’da ilk iftar 19:54’de olacak.

RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bu yıl ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için 29 gün sürecek.

ORUÇ NEDİR?

Oruç Arapça’da “savm” kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır.

İslam dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.

Oruçtan beklenen amacın gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Kamil anlamda oruç bütün organların iştirakiyle gerçekleşir. Şöyle ki: Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dili de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalı- dır. Göz harama bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş sözler dinlememelidir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, organları orucu iştirak etmeyi başaramayan kişi şeklen oruç tutmuşsa da, oruçtan beklenen gayeye bütünüyle ulaşamamış demektir

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatilinin 3 Haziran Pazartesi 13.00'te başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona ereceği hatırlatılan idari izin yazısında, şu açıklama yapıldı;

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.

Ramazan Bayramı Arefesi: 3 Haziran 2019 Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 4 Haziran 2019 Salı

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 5 Haziran 2019 Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 6 Haziran 2019 Perşembe

RAMAZAN AYI ÖNEMİ NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: “Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar” 3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.