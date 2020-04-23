Ramazan mesajları kısa, uzun, en anlamlı 2020 mesajları: 11 ayın sultanı Ramazan mesajları burada!

Ramazan mesajları kısa, uzun, en anlamlı 2020 mesajları hakkında araştırmalar hız kazandı. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Bu özel ve anlamlı ayda müslümanlar oruç ibadetini yerine getirecekler. 11 ayın sultanı Ramazan mesajları burada..

11 AYIN SULTANI RAMAZAN MESAJLARI



Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar.

Ramzanın bereketi bir yağmur gibi yağsın üzerimize, tüm Müslüman aleminin ve gönül dostlarının Ramazan ayı mübarek olsun.

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim.

Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım

Kim Allah yolunda dünyevi işleri bir kenara atıp sadece gönülden ibadet ederse, Allah ona cennetinden bir bahçe ayırır. Cennetin bahçesindeki gül kokularının yüzü suyu hürmetine bu ayı ibadet ve inançla geçirmenizi temenni eder, mübarek Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.

Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan demek arınma ve rahmet demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar.

İslаm’ın nurlu yüzü kаlbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Rаmаzаn-ı Şerifleriniz mübarek olsun.

“Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.” (Tirmizi, Savm 82, (807)

“Ramazanda Allah’i zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah’dan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez.” [Ramuz El Hadis / Hz. Cabir (r.a)]

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.